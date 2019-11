Barcellona, Messi show: ennesima tripletta. Valverde si salva

Barcellona, lo show di Messi salva la panchina di Valverde: 4-1 al Celta Vigo. Per la Pulce 34esima tripletta nella Liga

Grande prova di Barcellona che risponde presente nel momento del maggior bisogno. I blaugrana infatti, dopo lo scialbo pareggio in Champions League contro lo Slavia Praga, si riscattano contro il Celta Vigo.

Grande prova di Lionel Messi, che incanta per l’ennesima volta il Camp Nou: 34esima tripletta in Liga (altro record) e vittoria in tasca. A completare l’opera il gol di Busquets e la rete del Celta Vigo, firmata Olaza.