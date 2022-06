Barcellona, per la difesa doppio colpo dal Chelsea?

Nonostante le difficoltà finanziarie, il Barcellona è alla ricerca di un doppio colpo dal Chelsea: nel mirino Azpilicueta e Marcos Alonso

Nonostante il momento difficile del club a livello finanziario, il Barcellona continua imperterrito a programmare il mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i blaugrana seguono due profili per la difesa in casa del Chelsea.

Il primo è Marcos Alonso, che ha confermato ancora una volta al Chelsea il suo piano di lasciare il club quest’estate e ha già un accordo con i catalani. Il secondo è Azpilicueta, che ha sul piatto un’offerta di un biennale.