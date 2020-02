Barcellona, Piqué: «Napoli? Sono preoccupato, servirà concentrazione»

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha presentato l’incombente sfida contro il Napoli negli ottavi di Champions League

Gerard Piqué ha parlato della gara d’andata fra Napoli e Barcellona valida per gli ottavi di Champions League ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa. Ecco l’intervento del blaugrana.

«E’ sempre speciale venire a giocare in uno stadio come questo, con tanta storia e tanta tradizione. E’ la prima volta che si sfidano queste due squadre, sarà bello fare questa esperienza. Loro hanno un tifo caldo che aiutano i calciatori, noi proveremo a fare il nostro lavoro. E’ vero che da quando è arrivato Setien ha portato le sue idee. Teniamo di più la palla e i risultati ci stanno accompagnando. Questo è importante per fare bene da qui in avanti. Cosa mi preoccupa del Napoli? Molte cose. E’ vero che non sta facendo la sua migliore stagione, ma ci sono giocatori buoni sia dietro che avanti. Dovremo essere concentrati».