Barcellona, Suarez su Valverde: «Non è colpa sua. Abbiamo commesso degli errori»

Barcellona, una sconfitta amara per i catalani che ieri sono stati battuti dall’Atletico di Simeone in Supercoppa spagnola

Valverde sul banco degli imputati per la sconfitta, con eliminazione, maturata ieri dal Barcellona contro l’Atletico Madrid. Suarez però è con il suo allenatore, come confermano le sue dichiarazioni post gara.

«Valverde? Non è colpa sua. Abbiamo commesso degli errori ed abbiamo avuto alcuni cali in dei momento chiave della sfida. In queste gare paghi sempre la minima disattenzione. Al termine di ogni gara, che sia vinta, persa o pareggiata, è importante fare autocritica. Dagli errori si impara sempre, la squadra deve analizzare cosa ha sbagliato».