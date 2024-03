Ter Stegen: «Meret? Spero che domani finisca il suo sogno»

Le parole di Marc Andre Ter Stegen, portiere del Barcellona, prima della sfida di ritorno di Champions con il Napoli

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Barcellona-Napoli, Ter Stegen ha parlato del portiere dei partenopei Meret, oltre che dell’addio di Xavi a giugno e dei rumor sul possibile arrivo di Flick sulla panchina blaugrana. Di seguito le sue parole.

ADDIO XAVI – «Ci sono rimasto male, ma noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo sempre. Anzi, dobbiamo farlo ancora di più per lui. Xavi è un grande allenatore, che è riuscito a riportarci ad alti livelli. Per me non è facile accettare questa cosa, come giocatore e come uomo».

FLICK – «Non è un buon momento per parlarne. Flick è una grande persona, lo rispettiamo tutti molto, soprattutto noi giocatori della Nazionale tedesca. Oggi però non è il momento per parlarne, perché domani giochiamo la partita più importante della stagione».

MERET – «L’ho seguito, si è alternato con Ospina negli ultimi anni. È a un livello molto buono, ha giocato tante partite e sono felice per lui. Gli auguro che continui così, ma gli auguro anche che domani finisca il suo sogno Champions».