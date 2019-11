Barcellona, Valverde ai saluti a fine stagione: c’è già il sostituto

Ernesto Valverde saluterà la panchina del Barcellona a fine stagione: al suo posto è pronto Ronald Koeman

In Spagna sono sicuri. Ernesto Valverde non resterà a lungo sulla panchina del Barcellona. Criticato per il gioco espresso dalla sua squadra, l’ex tecnico dell’Athletic Club sarà sostituito molto probabilmente in estate.

Secondo le informazioni riportate da Marca, il favorito alla sua successione è l’attuale CT olandese, Ronald Koeman, che dovrebbe lasciare l’incarico con gli Orange dopo l’Europeo2020.