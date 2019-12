Barcellona, Valverde: «Messi? Un fenomeno, solo lui poteva sbloccarla»

Barcellona, una vittoria sofferta quella di ieri per la squadra di Valverde che poi si complimenta con Messi

Solo lui poteva, solo Messi. Queste le parole del tecnico Valverde al termine del match vinto dal Barcellona, contro l’Atletico Madrid, proprio con una rete del numero 10 nel finale. Ecco le sue parole a Mundo Deportivo.

«Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa tre punti molto importanti. Sapevamo che sarebbero partiti forte ma siamo stati bravi a non subire gol. Sono soddisfatto, mi è piaciuto tutto dei miei stasera. Messi? Nelle partite equilibrate avere uno come lui dalla nostra parte è un grande vantaggio. Si tratta di un fenomeno ed è il nostro trascinatore, solo lui poteva sbloccare una partita così. Piqué sta bene, non ho voluto rischiare a tenerlo in campo».