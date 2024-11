La Liga, Dani Olmo regala il derby di Barcellona ai blaugrana

Il Barcellona vince il derby contro l’Espanyol: la squadra di Flick trascinata da una doppietta di Dani Olmo e confermano il primo posto

Il Barcellona continua a vincere e tenere la testa della Liga: a questo giro tocca all’Espanyol il ruolo di vittima dei blaugrana.

Vittoria abbastanza semplice nel derby della città catalana per la squadra di Flick, che chiude con un 3-1: doppietta di Dani Olmo e Raphina a segno in poco più di mezzora, mentre per l’Espanyol il gol della bandiera lo segna Puado.