Bari, Polito chiama Lasagna: le ultime

Il Bari vuole fare sul serio per il ritorno in Serie B: i pugliesi avrebbero bussato alla porta del Verona per Lasagna

Il Bari vuole fare sul serio per il ritorno in Serie B. I pugliesi stanno lavorando sul mercato per costruire una rosa in grado di giocarsela in cadetteria.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino del diesse Polito è quello di Kevin Lasagna. I biancorossi hanno bussato alla porta del Verona.