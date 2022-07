Bari, per l’attacco spunta l’idea Simy: le ultime

Il Bari mette nel mirino un attaccante della Serie A: si tratta di Simy della Salernitana, reduce da un’annata poco positiva

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i pugliesi potrebbero fare sul serio per rinforzare il proprio reparto offensivo. Per Simy potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi dopo le delusioni con Salernitana e Parma negli ultimi sei mesi.