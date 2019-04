Il Bari torna in Serie C. Un solo anno in Serie D per la formazione acquistata da De Laurentiis: le ultimissime notizie

Un gradito ritorno tra i professionisti: il Bari, dopo un anno di ‘purgatorio’ in Serie D festeggia la promozione in Serie C. Un grande ritorno per il calcio italiano. La società pugliese, dopo il fallimento, è stata acquistata da De Laurentiis con il figlio a capo della nuova società.

Primo obiettivo centrato dopo un solo anno: la Bari ha vinto il campionato di Serie D. Decisivo quest’oggi un calcio di rigore di Simeri in quel di Troina, in Sicilia. Riecco i Galletti tra i professionisti, 261 giorni dopo l’avvio del nuovo corso De Laurentiis: tanto è durato l’inferno della Serie D per gli uomini di Giovanni Cornacchini. Ora inizia la scalata verso il grande obiettivo: la Serie A.