Fiorentina, l’ira di Barone: «Stadio? Arrabbiati e amareggiati»

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola della questione stadio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Noi abbiamo sempre chiesto di voler continuare a giocare a Firenze durante i lavori al Franchi ma qualcuno ci costringe a portare la squadra fuori, a Cesena o a Modena, è un danno, una mancanza di rispetto e uno schiaffo alla città, ai tifosi, alla società. Siamo arrabbiati e amareggiati. Sarà molto difficile per l’investimento sul futuro della Fiorentina e per il popolo viola che speriamo si attivi per mandare un messaggio al Comune che non ci vuole ascoltare». Poi ad alcuni tifosi ha detto: «Ci saranno le elezioni a breve e allora votate il vostro governatore e non cambierà nulla. La Fiorentina non è un giocattolo della politica, noi eravamo pronti a mettere 300 milioni per costruire lo stadio ma siamo stati bloccati».