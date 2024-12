Baroni Lazio, Bruno Giordano: «É stato bravissimo a coinvolgere tutti i giocatori, A Napoli ha compiuto l’ultimo step: battere una grande. Ai tifosi piace soprattutto per un motivo»

Baroni Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Bruno Giordano su quello che è stato il cambiamento portato dal tecnico

Bruno Giordano è stato un grande bomber della Lazio nel passato. Su La Gazzetta dello Sport interviene per dire la sua sulla squadra di Baroni dopo l’affermazione contro il Napoli, altro club nel quale ha giocato con successo.

SORPRESA – «Pensavo che questo gruppo potesse far bene perché le potenzialità c’erano. Però, in effetti, neppure io credevo la Lazio po tesse arrivare fino a questo punto».

OBIETTIVI – «La squadra di Baroni sta facendo benissimo, con il successo sul Napoli ha anche compiuto l’ultimo step che le mancava, battere una grande. Però, realisticamente, penso che l’obiettivo massimo possibile sia quello di andare in Champions, specie se Juventus e Milan continueranno ad essere discontinue. Per la Lazio sarebbe straordinario, considerando da dove era partita».

L’AVVENTO DI BARONI – «Di solito in questi casi si dice che servano 2-3 anni per realizzare il progetto. Questi discorsi non mi hanno mai convinto. Se sei bravo possono bastare anche pochi mesi. E Baroni sta dimostrando che è proprio così. Come del resto Palladino a Firenze e Conte a Napoli».

COSA CONVINCE DEL MISTER – «Aver saputo coinvolgere ciascun elemento. È stato bravissimo a far sentire tutti titolari e si vede che i giocatori lo seguono».

L’ASPETTO PIU’ BELLO – «Che non fa mai calcoli. Gioca spensierata, cerca sempre di attaccare. E infatti, se vediamo i risultati, la Lazio non pareggia quasi mai, o vince o perde. Piace ai tifosi proprio per questa spregiudicatezza»