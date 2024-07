Baroni Lazio: «Lo SPIRITO LAZIALE lo avremo da subito. Non credo che avrò problemi, dobbiamo solo COINVOLGERE L’AMBIENTE»

Le parole di Marco Baroni, nuovo tecnico della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione ai biancocelesti

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa di presentazione alla Lazio. Di seguito le sue parole.

LAVORO – «Sicuramente da subito dobbiamo iniziare a lavorare duramente. Sto ereditando una squadra con cultura del lavoro. Un aspetto importante è l’aspetto dei valori, per me è fondamentale e fa la differenza nelle piccole e grandi cose. Lo spirito laziale la squadra lo deve avere da subito. Nel calcio non c’è tempo e quindi dobbiamo lavorare sulla dedizione e sulla passione. Quando una squadra va sul campo e dimostra queste componenti è chiaro che il pezzo più importante è stato fatto».

NUOVA SFIDA – «Con le mie squadre l’armonia nello spogliatoio non è mai stato un problema. È il momento più alto della mia carriera e c’è tanta voglia da parte mia e dello staff. Amo le sfide e voglio trasmettere alla mia squadra il coraggio. Dobbiamo giocare per i tifosi».

SARRI E TUDOR – «Ho grande rispetto per chi ha lavorato alla Lazio prima di me. Sono momenti diversi e sono convinto di essere qui. Credo che non avrò problemi quest’anno, dobbiamo solo lavorare sul coinvolgere tutto l’ambiente. Se non siamo tutti insieme gli obbiettivi non si raggiungono».

DERBY – «In questo momento c’è grande emozione ma anche grande pressione. Nel nostro lavoro è normale e da parte mia c’è una grande lucidità e convinzione. Il lavoro porta dove vuoi arrivare, è fondamentale. Il derby è una partita straordinaria, ci sarà tempo per prepararlo e non sbaglieremo».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM