Antonio Barreca torna in Italia, al Genoa: il difensore ha iniziato le visite mediche con i rossoblù intorno alle 11 del 3 luglio

Inizia l’avventura in rossoblù di Antonio Barreca. Il difensore, che torna in Serie A dopo aver giocato con Monaco e Newcastle, arriverà al Genoa per un prestito annuale con diritto di riscatto.

L’ex Torino ha iniziato le visite mediche con il suo nuovo club questa mattina, intorno alle 11, presso la clinica Il Baluardo di Genova, come riporta Gianluca Di Marzio.