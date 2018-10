Barzagli tra futuro e Scudetto: «Io allenatore? Gioco ancora 3-4 anni»

Il difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato del futuro, dello Scudetto e anche del calcio femminile

Masterclass Nike con 40 allieve per Andrea Barzagli e Sara Gama, difensore della Juve e della Juventus Women. Ecco le parole a Sky Sport del difensore di Allegri: «E’ stata una bella giornata, le ragazze si sono impegnate ed è stato un bel giorno anche per me perché è bello vedere questa passione e non deve fare stranezza se sono ragazze, anzi, mi hanno messo tanta voglia addosso e ho passato una bella giornata con Sara Gama (Juventus Women). Movimento femminile? Il movimento femminile sta crescendo in Italia perché in altre nazioni è già sviluppato. Si stanno facendo degli investimenti, la Juve, il Milan, la Nazionale italiana è molto forte ed è giusto che cresca il movimento ed è giusto che gli appassionati si affezionino anche al calcio femminile perché si tratta sempre di calcio».

Prosegue il difensore della Juventus: «Una partita fatta benissimo non deve cambiare nulla. Sono anni che siamo abituati a stare a questi livelli e non possiamo mai abbassare la guardia perché il campionato è lungo. Io allenatore? Ti stupirò, giocherò ancora 3-4 anni (ride, ndr). Non lo so. Il ruolo dell’allenatore è interessante ma anche complicato, penso che prima vada studiato bene. Io vice di Allegri? No, lo staff è bellissimo e bravissimo».