Barzagli: «Un bicchiere di vino non cambia niente per un atleta»

L’ex difensore della Juve, Andrea Barzagli, ha parlato in una diretta Instagram della sua azienda vinicola. Le sue parole

Ex difensore, attualmente nello staff di Sarri, ma non solo. Andrea Barzagli è anche proprietario di un’azienda vinicola, della quale ha parlato in diretta su Instagram.

AZIENDA VINICOLA – «Giocavo a Palermo e ho conosciuto Gianfranco. Non ero un bevitore di vini, preferivo Rum e Cola. Quando sono andato in Germania lui mi mandò tante tipologie di vino da assaggiare e da lì è nata la passione. Poi abbiamo preso questo piccolo terreno dove è nata la nostra azienda. C’è grande passione dietro. Gianfranco mi disse che aveva trovato il terreno. Io gli dissi: “Si potrebbe fare, dipende dalla cifra”. Io vengo dalla Toscana e c’è una storia dietro incredibile ma allo stesso tempo ho visto anche quanto può costare investire. Questo posto è bellissimo, ha due fortini chiamati “Le case matte”. Ci sono tutt’ora».

VINO E CALCIO – «Si pensa che il mondo del vino e dell’atleta non vadano d’accordo. Non sono molto d’accordo, un bicchiere non cambia niente. Fai sempre fatica a sponsorizzare un’attività così quando giochi, ma adesso mi hanno messo a fare una cosa che faccio con passione ovvero seguire la mia azienda».

SOCIAL – «Non mi piace mettere la mia vita sui social. Posso guardare quella degli altri ma non mi piace mettere le mie cose».

MONDO DELLO SPORT E DEL VINO – «Similitudini? Ci sono sempre. Come quando si dice che fai come il vino buono e invecchi bene. Ho trovato in questi anni tanti atleti che anche per passione o per un momento di aggregazione, bevevano un bicchiere. Questo non vuol dire farsi tre bottiglie ma non ti cambia la prestazione, non cambia niente del fisico. Ho trovato molti colleghi che hanno questa passione in comune, ci siamo ritrovati per bere una bottiglia o siamo andati in un ristorante e ci siamo fatti consigliare. A uno dà una sensazione e ad uno un’altra».