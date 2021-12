Basilea, momento no per Esposito: espulso per reazione

Continua il momento negativo di Sebastiano Esposito al Basilea. L’attaccante è stato espulso per una reazione

Non trova pace Sebastiano Esposito in Svizzera. L’attaccante del Basilea, in prestito dall’Inter, è stato al centro delle polemiche in queste settimane per via del rifiuto di entrare in campo negli ultimi minuti della gara contro il Qarabag.

Dopo il reintegro e le scuse ufficiali, il giovane classe 2002 è tornato tra i convocati ma oggi si è reso protagonista di un altro spiacevole episodio. Nella partita contro il Grasshoper, Esposito ha reagito a un fallo, andando testa a testa con il suo avversario, venendo così espulso dal direttore di gara.