Bayern Monaco, Flick: «Boateng ha sentito il ginocchio girarsi»

Hans Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund. Le sue parole.

«Probabilmente qualcosa non ha funzionato nel riscaldamento visti i due gol presi nei primi nove minuti, ma devo dare merito ai ragazzi per la grinta e il carattere con cui hanno ribaltato la partita. L’infortunio di Boateng? Ha sentito il ginocchio girarsi, ma non sappiamo nulla di più: nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi potremo capire come gestire la sua situazione. Sané è stato fondamentale per noi questa sera, ma tutta la squadra si è comportata bene per almeno settanta minuti».