Bayern Monaco, giornali durissimi: «Vergognoso e allarmante»

Il pesante ko del Bayern Monaco contro il Barcellona ha scatenato le critiche della stampa tedesca

Abituati a vincere sempre questa partita nella storia recente, questa volta il Bayern Monaco si è arreso al Barcellona con il pesante punteggio di 4-1 in Champions League. La stampa tedesca ha preso malissimo questa sconfitta, come si può notare dai commenti delle maggiori testate giornalistiche.

BILD – «Nessuna traccia di Kimmich, Kane e Palhinha! Kim e Upamecano sopraffatti e lasciati soli. Neuer senza la sua aura da supereroe di un tempo. Il Bayern è vergognoso e allarmante. Il club è in una fase critica. Dopo i licenziamenti di Nagelsmann e Tuchel, nonché una stagione senza titoli, il consiglio di amministrazione è sottoposto a enormi pressioni per far funzionare le cose con Kompany. Al momento, c’è motivo di dubitare di questo»

KICKER – «Hansi Flick e il suo Barcelona stanno facendo a pezzi il Bayern nel loro primo incontro dopo la partenza da Monaco nel 2021. E meritatamente. I catalani non solo hanno mostrato ai tedeschi i loro limiti, ma non hanno avuto pietà quando si è trattato di mettere a nudo le falle del loro sistema. Già al primo minuto, dopo 58 secondi, il Barça ha sorpreso il Bayern. È stato l’inizio di una notte amara per il Monaco»