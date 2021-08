Bayern Monaco, Goretzka tratta il rinnovo: le ultime

Leon Goretzka tratta per il rinnovo con il Bayern Monaco: ecco le ultime sul centrocampista tedesco, accostato a diversi club

Accostato in passato anche alla Juventus, per rinforzare un reparto che negli anni ha evidenziato più di qualche lacuna, Leon Goretzka starebbe trattando in queste settimane il proprio rinnovo con il Bayern Monaco.

Il 26enne, intervistato da BR24 Sport, ha dichiarato: «La parte economica è importante, ma la cosa che conta maggiormente è il tutto messo insieme. Le trattative procedono bene» ha precisato il tedesco.