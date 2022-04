Bayern Monaco, Hainer ricorda: «Lewandowski ha un contratto fino al 2023»

Bayern Monaco, il presidente dei bavaresi Hainer esce allo scoperto sulla situazione di Robert Lewandowski: le sue parole

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato così di Robert Lewandowski. Le dichiarazioni ai microfoni della BILD.

LE PAROLE – «Per prima cosa voglio far notare che Robert ha un contratto con noi fino al 2023 e noi lo apprezziamo molto. Garantisce al club tantissimi gol, i nostri dirigenti sono in contatto con lui. Non appena ci sarà qualcosa da segnalare, lo faremo».