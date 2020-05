Bayern Monaco: l’importanza offensiva di Leon Goretzka

Leon Goretzka è un giocatore molto prezioso per il Bayern Monaco. Si è visto anche contro l’Eintracht Francoforte

Nel 4231 del Bayern Monaco, Goretzka è una pedina preziosa. Pur non essendo particolarmente vistoso, ha tanti compiti sul terreno di gioco. Oltre a fare presenza offensiva tra le linee, l’ex Schalke 04 arretra anche la propria posizione quando il Bayern non riesce a uscire da dietro, abbassandosi per supportare Thiago e Kimmich.

Nel gol di ieri si vedono le sue qualità nell’attaccare l’area. Sul cross da sinistra, 3 giocatori del Bayern tengono impegnati i difensori avversari. Goretzka è quindi molto bravo a partire da dietro, approfittando del cross a rimorchio di Muller senza che nessuno lo possa contrastare.