Bayern Monaco: Muller è una macchina da assist anche a Leverkusen

In Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Muller ha fatto ben due assist. Il tedesco è a quota 20 nel corso della stagione

Oltre ad aver ipotecato ormai il titolo, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è stata l’ennesima partita decisa dagli assist di Muller. Il tedesco è a quota 20 in Bundesliga, una cifra incredibile.

A Leverkusen, Muller ne ha effettuati ben due. Nel primo, in occasione del gol di Goretzka, si vedono le sue grandi qualità senza palla. Appena parte il passaggio di Pavard per Coman, Muller legge in anticipo la giocata. Scatta improvvisamente dietro i centrocampisti e si infila nel buco creatosi, servendo poi Goretzka.