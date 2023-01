Il Bayern Monaco guarda in casa del Chelsea per rinforzare la propria rosa: i bavaresi puntano all’acquisto di Havertz

Come riferito da Sky Deutschland, il Bayern Monaco guarda in casa del Chelsea per rinforzare la propria rosa.

Occhi soprattutto su Havertz, che potrebbe vedere il proprio spazio ulteriormente ridotto dall’arrivo di Joao Felix e Mudryk. Per lui possibile offerta da 50 milioni di euro dei bavaresi.