Bayern Monaco, tegola Gnabry: salterà il ritorno di Champions

Serge Gnabry non giocherà il ritorno della sfida del Bayern Monaco contro l’Arsenal a causa di un infortunio

Serge Gnabry del Bayern Monaco non giocherà il ritorno della sfida contro l’Arsenal. Il protagonista dell’andata di Champions League con il gol dell’1-1 ha lasciato il campo a causa di un problema fisico.

Come aveva previsto Thomas Tuchel, il suo tecnico, al termine della partita per lui non si trattava di un infortunio lieve. Infatti, Gnabry resterà fuori per 2-3 settimane.