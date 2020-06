Bayern Monaco, Thiago Alcantara non rinnoverà il contratto

Come riporta Sport Bild, Thiago Alcantara non prolungherà con il Bayern Monaco il proprio contratto in scadenza nel 2021

Il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la squadra bavarese in scadenza nel 2021. L’iberico si libererà così al termine della prossima stagione.

Il Liverpool ha già mostrato il proprio interesse per il giocatore e potrebbe avanzare un’offerta al Bayern Monaco già nella prossima finestra di mercato. Pur di non perdere Thiago Alcantara a parametro zero, la società tedesca potrebbe anche accettare un’offerto più bassa rispetto al valore del cartellino.