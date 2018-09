Beckham ha scelto per il club da lui fondato il nome di Inter Miami CF. La squadra giocherà nel campionato statunitense dal 2020

Fra due anni la MLS, il campionato di calcio statunitense in cui milita Zlatan Ibrahimovic, accoglierà una nuova franchigia. Quest’ultima è stata fondata da Davide Beckham e si chiamerà Inter Miami CF. «È una giornata di grande orgoglio per me stesso e per tutta la squadra. Questo è un altro passo importante per la nostra squadra e segna un momento importante nella storia del CF Internacional Miami. L’Inter Miami è un nome che celebra l’incredibile energia di una delle città più eccitanti del mondo, la sua diversità, la sua passione, le sue ambizioni, una città che ha accolto me e molti altri così calorosamente», ha dichiarato l’ex stella del Manchester United durante la presentazione del logo della squadra.

Il simbolo dell’Inter Miami FC presenta uno sfondo nero con dettagli rosa e bianchi. All’interno trovano spazio due aironi come «simboli di libertà» di fronte ad un tramonto raffigurato da un sole con 7 raggi in omaggio al numero di maglia preferito da Beckham. I numeri romani invece rimandano al 2020, anno in cui il club debutterà in MLS. L’Inter (la squadra di Milano) ha voluto commentare su Twitter la nascita della nuova squadra con un simpatico messaggio in cui esprime tutti i suoi dubbi in merito al nome della futura franchigia americana fin troppo simile al suo.