Belgio Italia, niente Hazard: il fantasista addirittura in tribuna

Eden Hazard non sarà disponibile nella gara contro l’Italia: dopo l’infortunio muscolare, Martinez lo spedisce in tribuna

Niente da fare per Eden Hazard. Il fantasista del Real Madrid era uscito nel corso della gara contro il Portogallo per un problema fisico e sin dai primi minuti la sua presenza è stata in dubbio contro l’Italia.

Al momento della lettura delle formazioni, Hazard non risulta nemmeno in panchina: nessun pericolo dal 10 belga dunque per l’Italia, con il fantasista che si accomoda in tribuna.