Belgio Italia, la moviola non premia il direttore di gara

L’Italia batte il Belgio di misura e accede alla fase finale di Nations League. Qualche dubbio sull’arbitraggio di Petrescu

La sfida tra Belgio Italia ha visto gli Azzurri conquistare i tre punti lontano dalle mura amiche, un successo che è valso la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta della Nations League.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la moviola della partita, riscontrando varie imprecisioni rispetto a quello che è stato l’arbitraggio del rumeno Petrescu, solo da 5.5 secondo il quotidiano sportivo:

MOVIOLA – «Al 24′ il colpo di Bastoni a Engels è fortuito: l’arbitro non lo vede. Al 28′, il giallo a Castagne (Tonali lo anticipa in maniera palese) è coretto. Meriterebbe il giallo anche Bastoni su Lukaku 8′ dopo (lo prenderà al 45+1). Onana e Retegui (40′) vanno a contatto, viso contro viso: buon senso per un atteggiamento da giallo per entrambi. Ripresa: manca un giallo a Barella su Openda come a Locatelli al 44′ per gomitata a Trossard. Al 30′, Di Lorenzo trattiene per la maglia Opena che poi si lascia cadere, più sbilanciato che no: dubbi»