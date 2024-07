Belgio, Tedesco: «Courtois? Il problema NON è Casteels, sulla sconfitta dico QUESTO»

Le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, dopo gli ottavi di finale degli Europei contro la Francia. I dettagli

Domenico Tedesco, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa dopo gli ottavi di finale degli Europei contro la Francia persa per 1-0.

SCONFITTA – «Siamo stati eliminati per aver subito un gol al minuto 86, è difficile dare un giudizio generale e fare ora un’analisi su quello che è stato il nostro Europeo. Analizzeremo tutto quello che è accaduto e poi vedremo nelle prossime settimane. Per me è sempre difficile parlare degli episodi, bisogna accettare le decisioni del campo: sarebbe troppo facile dare sempre le colpe all’arbitro o al VAR. Con Romania e Slovacchia abbiamo mantenuto una pressione alta, con l’Ucraina uguale anche se in questo caso i giocatori sapevano che con un gol sarebbero stati eliminati. Pensare che Lukaku torni a casa senza gol è un peccato».

COURTOIS – «Casteels ha fatto un Europeo fantastico, con l’Ucraina ci ha salvati. Ha meritato di giocare anche oggi, ha sempre fatto le scelte giuste: il gol subito stasera non è un problema del portiere».