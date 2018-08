Belotti vince il duello con Icardi: il Gallo canta, Maurito stecca

Il Gallo vince la sfida a distanza con Maurito. Belotti-Icardi: gol per il centravanti del Torino, solo un assist per il nerazzurro

Il Gallo Belotti esulta, Mauro Icardi resta a guardare: il duello Belotti-Icardi viene vinto dal centravanti del Torino che ha avuto la bravura ma, bisogna ammetterlo, anche la fortuna, di trovare il gol del 2-1 che ha riacceso la gara. Il numero 9 del Toro ha sfruttato un grave errore di lettura di Samir Handanovic e ha trovato la rete che ha riaperto la gara e ha poi permesso ai granata di Mazzarri di trovare il definitivo 2-2 con Meité.

Quattro tiri a 2 per il Gallo, con 2 tiri nello specchio e 2 fuori (entrambi nello specchio i tiri di Mauro). Entrambi hanno effettuato 4 tocchi in area mentre Icardi ha sfornato 17 passaggi positivi contro i 12 del Gallo. L’argentino dell’Inter ha trovato l’assist per l’1-0 di Perisic ma non è riuscito a incidere nell’area di rigore, restando a secco per la seconda gara consecutiva. Il Gallo invece è arrivato a quota 3 gol: dopo i 2 sigilli in campionato è arrivato anche il primo in campionato. La concorrenza di Zaza non lo spaventa. Anzi, i due potrebbero anche giocare insieme. Il Gallo si è sbloccato, Maurito invece resta ancora a secco.