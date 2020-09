Belotti: «Immobile si sente titolare dell’Italia? Anche io mi sento così!»

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro dell’Italia a Coverciano: queste le parole dell’attaccante

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Queste le parole dell’attaccante del Torino e dell’Italia.

AUMENTO CONTAGI – «Preoccupato? Un po’ sì perché comunque in una squadra di calcio c’è sempre un contatto con altri giocatori, il rischio di contagiare e contagiarsi c’è. Penso che bisogna attenersi a tutte le precauzioni che stiamo seguendo, anche in nazionale stiamo facendo tamponi e test, perché siamo sempre a contatto tra di noi e basta veramente poco».

SCARPA D’ORO IMMOBILE – «Se gli ho fatto i complimenti? Sì, certo. È un motivo d’orgoglio per noi italiani, perché un giocatore che vince questo trofeo, fa 36 gol ed eguaglia il record in campionato è un motivo d’orgoglio per se stesso ma anche per tutti i suoi compagni, in nazionale e nel club».

TITOLARE – «Gli dico anch’io che mi sento titolare, così pareggiamo la situazione. Come ho detto, se siamo qui è perché delle qualità ci sono, poi il mister sceglie in base a determinati fattori, anche all’avversario o alle situazioni: abbiamo caratteristiche diverse».

NAZIONALE – «Se siamo più forti? Secondo me sì, anche perché abbiamo tanti giovani. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto, c’è ancora un grosso margine di miglioramento e quindi questa nazionale può diventare sempre più forte col passare del tempo secondo me».