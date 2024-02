Acquafresca su Belotti: «Torino Fiorentina? Riceverà tanti fischi»

L’ex centravanti di Cagliari, Atalanta e Genoa ha voluto parlare di Andrea Belotti in vista della sfida tra Torino e Fiorentina

A Radio Firenze Viola, l’ex attaccante Acquafresca ha voluto parlare di Torino Fiorentina e dell’accoglienza nei confronti di Belotti.

«Lui ha già messo in conto di ricevere qualche fischio a Torino. Ma, per come si è consumato il suo addio al Toro, bisogna sempre trovarsi nei panni del giocatore per capire com’è andata davvero la separazione del giocatore con la società. Lui però è preparato all’ambiente ostile che troverà: un professionista deve esserlo»