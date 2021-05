Benatia: «Allegri per Pjanic è un padre putativo, non escludo il doppio ritorno»

Benatia pronostica il grande ritorno: «Per lui Allegri è un padre». Le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus

Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport.

RITORNO ALLEGRI – «No, non sono stupito, conosco l’allenatore e la persona, è un appassionato e malato di calcio. Dopo due anni che non lavora avrà una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco. Del resto, chi poteva arrivare alla Juve?».

PROBLEMI CON ALLEGRI – «È vero, Allegri è una bravissima persona però mi ha deluso il suo comportamento nei miei confronti. È un problema mio, che non inficia l’uomo e il professionista. Quando è tornato Bonucci Allegri non mi ha dato chance, subito mi ha messo fuori. Meritavo di più, però nel calcio sono cose che succedono e sono convinto che Max sia una brava persona».

RITORNO PJANIC – «Pjanic considera Allegri un padre putativo. Ci sentiamo spesso, Mire ed io, e proprio l’altro giorno l’ho preso in giro dicendogli: “Mire, ha sentito il tuo papà?”. Pjanic è stato un fenomeno con Allegri: è l’allenatore che più ha saputo esaltarne le qualità. Lui ama la Juve e la Juve ama lui. Spero possa tornare in bianconero».