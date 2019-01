Benatia, siparietto con un cameriere e frecciata ad Allegri: «Un gol? Prima devo giocare» – VIDEO

Nuova frecciata di Medhi Benatia a Max Allegri. Il difensore della Juve vuole giocare e lo fa capire in tutti i modi

Medhi Benatia non sta attraversando il suo miglior momento da quando è alla Juventus. Il difensore centrale marocchino, titolarissimo nella passata stagione, ha sofferto il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. Il centrale ex Roma e Bayern Monaco ha collezionato solo 6 presenze in questa stagione a causa delle scelte di Allegri e anche a causa di qualche problemino fisico che ne ha condizionato l’impiego. Il difensore non è felice dell’impiego e lo aveva fatto capire tempo fa con un piccolo sfogo sui social, parlando di momento delicato e difficile.

Allegri però lo ha blindato e punta ancora su di lui: «Non penso che andrà via, è un giocatore importante, ha disputato sei partite, in alcune occasioni non stava bene, ma darlo via sarebbe una follia. Gli sfoghi fanno bene e poi le cose si rimettono subito a posto». Il centrale ha lanciato una nuova frecciatina a Massimiliano Allegri ieri sera. Benatia ha condiviso su Instagram un video in un ristorante dove il cameriere gli chiede di dedicargli un gol. «Il prossimo gol lo dedichi a me» ha detto il cameriere al difensore centrale della Juve. «Magari, per farlo devo giocare», risponde Benatia ridendo (e aggiungendo emoji che ridono).