Benatia va Al Duhail e lascia la Juve: c’è l’accordo

Medhi Benatia, difensore della Juventus, è pronto a salutare i bianconeri. In arrivo l’accordo con l’Al Duhail

Medhi Benatia lascia la Juventus. Massimiliano Allegri aveva chiuso le porte alle operazioni di calciomercato, in entrata e in uscita, per la sua Juve, ma ha dovuto fare i conti con la volontà del giocatore marocchino. Max Allegri alcune settimane fa aveva detto: «Gli sfoghi ci stanno ogni tanto, Benatia è un ottimo giocatore e ha giocato poco anche per qualche problema fisico. Venderlo sarebbe un errore gravissimo». Il tecnico però ha abbassato il muro e ha concesso il via libera al difensore centrale.

L’ex Bayern Monaco e Roma ha collezionato solo 5 presenze in questa stagione, chiuso dal ritorno di Leo Bonucci, che ha lasciato solo ‘gli spiccioli’ al difensore marocchino. Il centrale ha chiesto la cessione e a fine mercato (o quasi) ha ottenuto la cessione. La Juve ha chiuso l’affare Martin Caceres (sarà l’uruguaiano il suo erede) e per un difensore che entra, ce n’è un altro che esce: sarà proprio Benatia a fargli spazio. Il centrale marocchino ha trovato l’accordo (si parla di un triennale da 4 milioni a stagione) con l’Al Duhail. Si attendono solo le firme e gli annunci ufficiali.