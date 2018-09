Bendtner arrestato: ha rotto la mascella ad un tassista

L’ex attaccante della Juventus continua a far parlare di sè per le vicende extra campo. L’ultima bravata arriva da Copenaghen, lesioni ad un tassista dopo una serata trascorsa in un night club

Dalla Danimarca giunge notizia di una nuova bravata di Nicklas Bendtner. Il calciatore danese classe 1988 torna a far parlare di sé per una nuova vicissitudine. Secondo quanto riportato dal portale danese EkstraBladet, l’ex attaccante della Juventus sarebbe stato arrestato nella notte per aver causato la rottura della mascella ad un tassista dopo un alterco in seguito ad una serata trascorsa in un night club. Oggi Bendtner è un calciatore in forza al Rosenborg e né il club né l’entourage del calciatore hanno proferito parole di smentita circa l’accaduto raccontato dalla stampa.

E’ stata una notte piuttosto movimentata secondo la ricostruzione fatta dal portale danese. L’ex Juve ha trascorso la serata in un esclusivo night club del centro città a Copenaghen. All’uscita dallo stesso night Bendtner è salito su un taxi dove è avvenuto l’alterco con il tassista. Un portavoce della compagnia di taxi, DanTaxi, ha confermato l’accaduto svelando l’identità della punta danese che avrebbe rotto la mascella al tassista, mentre la polizia di Copenaghen ha confermato di aver ricevuto una segnalazione per un atto di violenza perpetrato nei confronti di un tassista alle 2.41 di domenica notte. Dopo l’episodio, la polizia ha arrestato l’attaccante in forza al Rosenborg.