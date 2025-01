Silvano Benedetti: «Torino, Vanoli sta pensando alla difesa a 4: le ragioni sono queste. Ricci è fondamentale, il prolungamento del contratto fa stare tutti tranquilli» - Calcio News 24

Silvano Benedetti, ex difensore granata, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul Torino di Vanoli in campionato. Le ultime

Difensore del Torino negli anni ’80, club nel quale è cresciuto, Silvano Benedetti su La Gazzetta dello Sport analizza il momento della formazione di Paolo Vanoli.

VANOLI PENSA A PASSARE ALLA DIFESA A 4 – «È una linea in grado di assicurare una maggiore copertura. In ogni caso se in squadra hai degli esterni in grado di lavorare bene nelle due fasi, gente di gamba e di movimento, un allenatore può anche alternare il modulo durante la partita. C’è da aggiungere che gli assetti della fase di copertura si ripercuotono poi sugli altri due reparti, e non solo sul centrocampo. Perché oggi la fase difensiva inizia dalle punte».

PUO’ SERVIRE PER ATTACCARE MEGLIO – «Può essere se si adotta un 4-2-3-1: è un modulo che vede impiegati quattro elementi di offesa. In fase di non possesso i centrocampisti centrali sono chiamati a fare filtro, poi devono essere pronti a supportare la fase di spinta».

RICCI MOTIVATO DAL PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO – «Lo è da sempre in realtà: sul piano degli atteggiamenti professionali non ha mai sbagliato niente. Il Toro ha fatto un colpaccio nel prenderlo dall’Empoli e adesso c’è stata questa mossa della società, condivisa dal giocatore, che mette tutti molto tranquilli e sereni. Del resto stiamo parlando di un giovane dalle qualità evidenti e dal carattere splendido. Sempre utile, propositivo, un ragazzo d’oro. Sono convinto che saprà esprimersi a livelli ancora più alti».