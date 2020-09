Benevento, Caldirola: «Daremo del filo da torcere a tutta la Serie A»

Luca Caldirola ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le dichiarazioni del difensore del Benevento

Luca Caldirola, difensore del Benevento, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Sampdoria.

«Non potevo chiedere di meglio, doppietta o l’avevo mai fatta in carriera. Penso che abbiamo fatto tutto noi, sia dai gol che abbiamo preso e che abbiamo fatto. Non ho mai avuto la sensazione che avessimo perso il controllo della partita infatti l’abbiamo ribaltata. Dubito che questo Benevento non dia filo da torcere a tutta la Serie A. Dedico il gol a tutta la mia famiglia e alla mia ragazza».