Benevento, pronto il colpo Coda per l’attacco: le ultime

Il futuro di Massimo Coda sembra essere lontano da Genova ed ecco che sarebbe vicino il suo trasferimento al Benevento.

Secondo quanto riportato da Sportitalia.com, l’attaccante arrivato in estate in rossoblù potrebbe già cambiare aria per tornare al sud. Sempre in giallorosso ma stavolta con la maglia del Benevento. Al suo posto potrebbe uscire Forte. Potrebbe essere un colpo importante per la B.