Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Torino: le sue parole

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Torino.

PAREGGIO IN RIMONTA – «C’è grande rammarico. Voglio anche pensare che siamo nella strada giusta. Chiaro che avremmo meritato di chiudere il girone a 24 punti. Giocavamo contro giocatori straordinari, soprattutto in attacco. Alla squadra non posso dir niente ma al 93′ non possiamo prendere un gol in contropiede. Sono soddisfatto ma ho l’amaro in bocca, ma questo è il calcio. Siamo una neopromossa, dobbiamo essere compatti cercando di essere sempre pericolosi».

ATTACCANTE CERCASI – «Oggi ci tengo a fare i complimenti a Lapadula invece di parlare di mercato. Oggi ci sono tanti motivi per essere felici».