Benevento, Letizia: «Espulsione di Haraslin? Per fortuna la gamba…»

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine del match perso contro il Sassuolo.

CONDIZIONE – «A primo impatto ho pensato subito di uscire e di chiedere la sostituzione, per fortuna la gamba non è rimasta sotto e mi è andata bene. Preferisco concentrarmi non su me stesso ma sulla partita, credo che abbiamo poco da rimproverarci: è mancato solo il gol, purtroppo la buona sorte non ci ha dato una mano. Dobbiamo lavorare giorno per giorno per migliorarci, sappiamo che il campionato è lungo e che serate del genere possono capitare».

GOL – «La palla non voleva proprio entrare. Mi alzavo spesso per dare superiorità numerica, ho crossato di continuo e non ci è andata bene. Ricorderei anche la traversa, il salvataggio sulla linea, le parate di Consigli. Ed è riduttivo parlare di un Benevento pericoloso solo in 11 contro 10, anche nel primo tempo siamo stati all’altezza della situazione».

SERIE A – «Anzitutto ringrazio tutti per i complimenti. A 30 anni sei in piena maturità, ma devi restare sempre umile e pensare a migliorare giorno dopo giorno. Ringrazio mister Inzaghi che, insieme al suo staff, evidentemente è riuscito a toccare le corde giuste. Ci fa sentire calciatori forti, adatti anche a questa categoria. E non è poco, abbiamo bisogno sempre di una iniezione di fiducia per confrontarci con tutti ad armi pari. La squadra sta crescendo nel suo complesso, c’è tanto lavoro alla base e siamo felici, al netto della sconfitta di oggi».

DE ZERBI – «L’ho visto di sfuggita e il suo abbraccio vale più di ogni parola. È un ottimo allenatore, il Sassuolo sta crescendo tanto e auguro loro tutto il meglio».