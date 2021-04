Udinese, Marino: «Vogliamo il decimo o nono posto. Io alla Fiorentina? Voci infondate»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Benevento. Le sue parole

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Benevento. Le sue parole.

«Dodicesimi? È la posizione in cui siamo arrivati l’anno scorso e non è così sgradevole, inoltre mancano poche giornate e i punti di distacco sono tanti. Noi guardiamo alle nostre spalle ma guardiamo anche avanti perché il decimo, nono posto non sono così lontani, però chiaramente il bilancio si farà alla fine. Io penso che la nostra differenza reti sia importante e migliore di quella di alcune squadre davanti a noi, la differenza reti indica l’equilibrio di una squadra e questo significa che comunque mediamente prendiamo meno gol degli altri. Io alla Fiorentina? Prima di una partita del genere non ha senso fare questi discorsi. Io vivo a Udine da oltre 20 anni e vi sono residente, non conosco in alcun modo né ho mai avuto a che fare con i proprietari della Fiorentina, perciò non so cosa ci sia da commentare su queste voci infondate».