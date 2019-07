Bennacer Milan, Corsi dell’Empoli svela cosa manca per l’accordo 

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha svelato cosa manca per raggiungere l’accordo col Milan per Bennacer

Intervistato ai microfoni di Calciomercato.com, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato dell’addio di Krunic e quello sempre più vicino di Bennacer al Milan. Ecco le sue parole: «Krunic? Io direi ottimo. Krunic ha fisico e tecnica di primo livello, il suo limite è stato uno fino a oggi: la poca consapevolezza dei propri mezzi. Quando strappa fa paura, io credo che al Milan prenderà maggiore coscienza del suo potenziale».

«Bennacer? Manca qualcosa tra gli agenti e il Milan, ma non penso nulla di grande. Stanno discutendo dei dettagli, spero si possa risolvere tutto in 24/48 ore. Per Bennacer è una grande opportunità, sarebbe sciocco non prenderla».