Bentancur attira le grandi: si fa avanti il Barcellona

Rodrigo Bentancur finisce nel mirino del Barcellona: il club blaugrana è pronto a farsi avanti con la Juventus

Oltre ad Edinson Cavani e Luis Suarez, c’è un altro giocatore ad aver giocato un’ottima gara in Uruguay-Portogallo. Si tratta di Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 di proprietà della Juventus, che ieri ha fornito l’assist al Matador per il definitivo 2-1 della Celeste. Le prestazioni del giocatore bianconero non sono passate inosservate e stando a quanto riportato da Don Balon, il Barcellona sarebbe pronto a farsi avanti per provare a strapparlo al club di Andrea Agnelli. Dopo Pjanic, dunque, i blaugrana si affacciano nuovamente in casa Juve.