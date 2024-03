Bento Inter, nodo sulla trattativa di mercato. Ecco perché

Bento Inter, l’Athletico Paranaense non fa sconti! Nerazzurri sul portiere da oltre un anno: le ultime sul brasiliano

Per la porta del futuro dell‘Inter il nome è quello di Bento: ritenuto l’identikit perfetto per affiancare Sommer a partire dalla prossima stagione per poi sostituirlo nei prossimi anni. Tanta la concorrenza, e la strada è tutta in salita.

Tuttosport spiega come i nerazzurri siano sulle tracce del portiere già da inizio 2023 e che nella scorsa estate era stato fatto un sondaggio per capire se ci fossero i margini per portarlo a Milano. Il calciatore vuole andare via ed avrebbe aperto ai nerazzurri, tuttavia il club brasiliano non intende fare sconti. Sul contratto dell’estremo difensore c’è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro ma, vista la sua volontà di cambiare aria, potrebbe essere ceduto per meno.