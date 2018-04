Berardi da killer su Dragowski: la Var lo grazia – VIDEO

Entrata killer di Domenico Berardi su Dragowski in Sassuolo-Fiorentina: l’arbitro Irrati ha estratto “solo” il cartellino giallo

Cos’è successo a Domenico Berardi? Uno dei più grandi talenti del calcio italiano degli ultimi anni – o almeno uno dei più elogiati – sembra essersi totalmente perso. L’attaccante del Sassuolo, grandioso nelle prime stagioni in A, sta vivendo un campionato pieno di difficoltà, sia per quanto riguarda le prestazioni che dal punto di vista realizzativo (quest’anno ha segnano solo 2 reti).

Un’involuzione inspiegabile, condita anche da gesti poco ortodossi che in più occasioni sono costate cari alla squadra neroverde. Come stava per accadere anche oggi nel match contro la Fiorentina: il giocatore, infatti, con il Sassuolo in vantaggio 1-0, ha rischiato di essere espulso per un’entrata killer sul portiere viola Dragowski. Per sua fortuna, però, l’arbitro Irrati, dopo essere ricorso al Var, ha deciso di ammonirlo “solamente”.