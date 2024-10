Bergomi SICURO: «I difensori dell’Inter sono bravi, ma non saranno MAI al livello di Bremer. Vedo QUESTA difficoltà»

Le parole di Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, sul confronto tra i difensori nerazzurri e Gleison Bremer della Juventus

Beppe Bergomi ha parlato a Sky Calcio Club del confronto tra i difensori dell’Inter e Gleison Bremer della Juventus.

IL MOTIVO DEI TANTI GOL SUBITI – «Col Torino si sono affrontate le due squadre che tentano meno dribbling in Serie A. L’Inter deve portare tanti uomini oltre la linea della palla, sviluppare un certo tipo di gioco se vuole essere pericolosa. Perché meno tocchi nell’area di rigore? È normale. Quest’anno l’Inter, 3 ad 1 ad Udine, rimessa dal fondo a 7 minuti dalla fine, fa pressing alto e sbaglia le uscite… Capisci e percepisci che non è quasi mai in controllo. Anche ieri sul 3 ad 1, con un uomo in più, percepivi questo. I difensori son bravi, ma hanno determinate caratteristiche. Non saranno mai come Bremer che può difendere a 70 metri. Quelli dell’Inter non posso fare quello, se sbagliano qualcosa, poi chi aiuta… Mkhitaryan, Calhanoglu lo fa tantissimo, ma quando gioca Frattesi è più una punta che un centrocampista, non è Barella. Ci sono delle situazioni che lo scorso anno funzionavano bene, quest’anno fanno più fatica».