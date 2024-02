Bergomi: «Juve, devi scegliere tra i tifosi e l’allenatore»

Giuseppe Bergomi, ex giocatore, ha parlato a Sky Sport del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Giuseppe Bergomi, ex giocatore, ha parlato a Sky Sport del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Se vuoi programmare devi chiarire subito il suo futuro. Il tifoso oggi il risultato se lo fa andare bene però, da quello che percepisco, ha voglia di gioco e io sono risultatista da sempre. Devi scegliere tra i tifosi e l’allenatore e poi te ne assumi la responsabilità. Forse non è più sufficiente il fatto che Giuntoli lo abbia confermato e che lui voglia rimanere, perché la gente vuole vedere qualcosa di diverso, per me è importante il risultato ma se lo fai attraverso un gioco che può piacere alla gente e alla società, tirare fuori il meglio dei giocatori e alcuni sono cresciuti e altri no. Devi scegliere tra i tifosi e l’allenatore e poi te ne assumi la responsabilità. Chiesa? Non gioca bene nel 3-5-2 e inevitabilmente si allarga».